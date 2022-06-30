Antalya'da seyyar satıcılar, saklambaç taktiği ile satış yapıyor

Antalya'da seyyar satıcılar, saklambaç taktiği ile satış yapıyor

Seyyar satıcılar, satış yapabilmek için 'saklambaç' taktiği geliştirdi. Zabıtadan kaçabilmek için satıcıların, güneşlenenlerin arasına gizlendiği görüldü.

Antalya’nın Konyaaltı Sahili, havaların ısınması ile birlikte dolmaya başladı. Seyyar satıcılar da yasak olmasına rağmen güneşlenen vatandaşlar arasında dolaşmaya başladı.

Kovada kaynamış mısır, tepside midye dolma veya simit ya da poşet bardakta çekirdek satmaya çalışan satıcıların zabıtaya yakalanmamak için ‘saklambaç’ taktiği geliştirdi. Başının üstünde taşıdığı tepside midye dolma satan seyyar satıcı, uzakta zabıtayı görünce güneşlenenlerin arasına oturdu.

Zabıtanın uzaklaşmasının ardından tepsisini gizleyerek, sahil şeridinde yürüyen seyyar satıcı, daha sonra satış yapmaya devam etti. Kovadaki suda beklettiği haşlanmış mısırı satan 2 seyyar satıcı da zabıtayı görünce sahilde vakit geçirenlerin yakınına kovasını bırakıp uzaklaştı. Daha sonra zabıta, fark ettikleri kovaya el koyarak satışı engellemeye çalıştı.

Açıktan satılan midyelere dikkat

DHA’nın haberine göre; Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, bu tarz satış şekillerinin sağlık açısından büyük risk taşıdığını, özellikle açıkta satılan midye dolma tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Merdiven altı, kayıtsız, onayı olmadan üretilen midye; sıcak havada soğuk zincire uyulmadan satışı halk sağlığını tehdit ediyor.” dedi.

“Hamilelerin çocuk düşürmesine neden olabilir”

Hijyenik ortamda satılmayan midye dolmanın sağlığa zararlarını anlatan Manavoğlu, “Midye dolmada escherichia coli, salmonella, listeria monocytogenes, vibrio gibi bakterilerin oluşması yüksek ihtimal. Açıkta satılan midye dolmalarda hijyenik üretim söz konusu değil. Soğuk zincire uyulmuyor. Sahilde açıkta satılan midye dolma tüketilmesi hastalıklara yol açabilir. Hamilelerin çocuk düşürmesine neden olabilir ya da bağışıklık sistemi zayıf bireylerde uzun süre hastanede kalacak şekilde tedaviye ihtiyaç duyulabilir.” diye konuştu.

Antalya'da seyyar satıcılar, saklambaç taktiği ile satış yapıyor VİDEO



“Karın ağrısı, ishal, kusma, ateş, gıda zehirlenmesi görülebilir”

Sahillerde kaynamış mısır satışına da sıkça rastlanıldığını dile getiren Şube Başkanı Manavoğlu, kovalarda buz ya da su takviyesi yapılarak satılan ürünlerin de sağlığı olumsuz etkilediğini söyledi. Hijyenik ortamda satılmayan mısır ürünlerinde escherichia coli, koliform bakterileri oluştuğunu anlatan Manavoğlu, “Kaynamış mısır haşlandıktan sonra suda bekletiliyor, belirli süreyle su ve buz takviyesi yapılıyor. Su mikrobiyel girişe uygun ortam. Özellikle mısır grubu ürünlerde ortam koşullarının uygun olmamasından kaynaklanan bakteriler, sağlığı olumsuz etkiler. Karın ağrısı, ishal, kusma, ateş, gıda zehirlenmesi görülebilir.” dedi.

Ali Manavoğlu, açıkta satılan simit ve çekirdeğin toz veya yabancı madde bulaşması sonrası güneşin altında uzun süre beklemesiyle bakteri oluşumunun hızlandığını söyledi.

Manavoğlu, insanların açıkta satılan, uzun süre güneşe maruz kalan gıda ürünlerini tüketmemesi gerektiğini belirtti.