Antalya’da, sıcak havayı fırsat bilip denize girdiler

Turizm kenti Antalya’da termometreler 15 dereceyi gösterince, vatandaşlar Konyaaltı Sahili’ni doldurdu. Bazı vatandaşlar, denize girerek yüzdü.

Antalya’da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmur, yerini güneşli havaya bıraktı. Kentte hava sıcaklığı, 15 dereceyi buldu.

Sıcak havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, Konyaaltı sahiline koştu. Sahile gelen vatandaşların birçoğu güneşlenip dinlendi.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 18 DERECEYİ BULDU

Birçoğu da ailesi ile yürüyüş yaparken, turistler ise her zaman olduğu gibi 18 dereceye yaklaşan deniz suyu sıcaklığında Akdeniz’in serin sularında yüzmenin keyfini sürdü.

YAĞMUR, SALI GÜNÜ GELİYOR

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, güneşli havanın Antalya’da yarın da devam edeceği, salı günü ise yağmurlu havanın etkili olacağı öngörülüyor.

“AZERBAYCAN’DA KAR YAĞIYORMUŞ, BEN DENİZDEN YENİ ÇIKTIM”

Azerbaycan’dan Antalya’ya tatile gelerek burada kalmaya başlayan Rıfat Ahmetov, “3 aydır buradayım. Antalya’yı çok sevdim. Denizini çok seviyorum. Her gün denize gelerek yüzüyorum. Çok güzel, herkese tavsiye ederim. Doğası ve insanları çok güzel. Bizi güzel karşılıyorlar. Azerbaycan’da şu anda kar yağıyormuş. Hava orada soğuk. Burada ben denizden yeni çıktım.” sözlerine yer verdi.