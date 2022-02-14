Antalya'da şiddet mağduru: Sokağa atıldım, kimsem yok

Dini nikahlı eşinden şiddet görüp evden kovulan ve Antalya'da kaçak olarak yaşayan Kırgızistan vatandaşı Aıunura Ryskeldiva, Türkiye'de kalıp yeni bir hayat kurmak istiyor.

Kırgızistan'da yaşayan ve 2013 yılında çocuk bakıcılığı yapmak için Antalya'ya gelen Aıunura Ryskeldiva, bir ailenin yanında çalışırken tanıştığı S.Y. ile dini nikah kıydı.

Çiftin bir süre sonra ise E.Y. (5), E.Y. (4) ve N.Y. (2,5) adında 3 kız çocuğu oldu.

ALDATILDI, ŞİDDET GÖRDÜ, SOKAĞA ATILDI...

En küçük çocukları doğduktan sonra S.Y. iddiaya göre, Ryskeldiva'yı aldatmaya başladı. S.Y., tepki gösteren Ryskeldiva'ya şiddet uyguladı. Ryskeldiva, oturum izni bulunmadığı için şikayetçi olamazken S.Y., şiddet uyguladığı kadını evden kovdu. Büyük kızlarını bir tanıdığının yanına bırakan, en küçük çocuğuyla 3 gün sokakta kalan Ryskeldiva, polis merkezine gidip S.Y.'den bu kez şikayetçi oldu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARILDI

S.Y. hakkında uzaklaştırma kararı verilirken Ryskeldiva da sığınma evine yerleştirildi. Aıunura Ryskeldiva, bir süre sonra çocuklarını da yanına alıp, kendisine evini açan arkadaşının yanında kalmaya başladı.

YAŞADIĞI ACILARI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Eşinin, çocuklarının önünde kendisine şiddet uyguladığını belirten Ryskeldiva, oklavayla dövüldüğünü, komşuların da buna şahit olduğunu her yeri mor olduğu için evden çıkamadığını anlattı.

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"GİDECEK YERİM YOK, KİMSEM YOK"

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşını tutamayan Ryskeldiva, "Evsiz kaldım. Tanıdık birinin evinde kalıyorum, kalacak veya gidecek bir yerim yok. Kırgızistan'da kimsem yok. Bir babam vardı, o da 4 sene önce vefat etti. Çocuklarım Türkiye vatandaşı. Ben burada kalmak istiyorum. Çocuklarıma tutunup, burada bir hayat kurmak istiyorum." diye konuştu.