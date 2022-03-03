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    Antalya’da şiddetli yağış: 79 evi su bastı

    Yağış ve fırtına nedeniyle ilçelerde toplam 79 su baskını yaşandı, 14 araç sel sularında mahsur kaldı, 1 çatı uçtu, 5 ağaç devrildi.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 17:56
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    Antalya’da şiddetli yağış: 79 evi su bastı

    Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

    Hızı saatte 90 km'ye ulaşan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ilçelerde su baskını, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylar yaşandı.

    Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Döşemealtı, Alanya ve Kemer ilçelerinde toplam 79 su baskını, 14 araçtan tahliye, 1 çatı uçması, 5 ağaç devrilmesi olayına müdahale etti.

    DEVRİLEN AĞAÇLAR KALDIRILDI

    Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri akşam saatlerinden itibaren gelen ihbarları anında değerlendirdi.

    Birçok noktada yola devrilen ağaç ve ağaçlardan kopan dallar trafik ve can güvenliği için hızla kaldırıldı.

    Antalya’da şiddetli yağış: 79 evi su bastı #1

    TIKANAN MAZGALLAR AÇILDI

    Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekipleri ise kent içinde tıkanan mazgalları açarken, iş makineleri ile su taşkınlarını önlemeye çalıştı.

    3 NOKTADA HEYELAN MEYDANA GELDİ

    Öte yandan, Alanya'da İmamlı, Büyükpınar-Uğrak, Çamlıca-Türktaş, Süleymanlar-Kayabaşı grup yolu olmak üzere toplam üç noktada heyelan meydana geldi.

    Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yoğun çalışmayla 7 mahalleye ulaşım sağlayan yolları kısa sürede yeniden ulaşıma açtı.


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