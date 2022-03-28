Antalya'da sigara ve alkolleri çuvala doldurup kaçtılar

Bir kişinin çaldığı atla alışveriş yapmak isterken daldığı markette bu sefer de hırsızlık şoku yaşandı. Gece saatlerinde gelen 2 şahıs, 200 bin lira değerinde sigara ve alkol alarak kayıplara karıştı.

Antalya'nın Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi’ndeki bir markete gece saatlerinde gelen 3 kişiden biri, dışarıda gözcülük yaptı.

Diğer iki kişi ise maske takarak marketin içerisine girdi. Şahıslar ellerinde bulunan çuvala alkol ve sigara reyonunda önlerine ne geldi ise doldurdu.

200 BİN LİRALIK ÜRÜNÜ ÇUVALA DOLDURUP KAÇTILAR

İki şahıs, dakikalar içerisinde 200 bin TL değerinde ürünü çuvala doldurduktan sonra geldikleri araca binerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine markete gelen dükkan sahipleri ise gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Polis ekiplerinin hırsızları bulmak için geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.

MARKET DAHA ÖNCE AT HIRSIZLIĞI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Diğer taraftan hırsızların 200 bin TL değerinde ürün çaldığı market, geçtiğimiz günlerde at hırsızlığı ile gündeme gelmişti.

Bir şahıs, Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde yaşayan Koray Şahin’in atını çalarak alışveriş yapmak için markete dalmıştı.

Görüntülerde şüphelinin, atla marketin önüne geldiği, daha sonra attan inip alışveriş yaptığı ve daha sonra atın üstüne binip gitmek istediği sırada atın marketin içine daldığı ve bu sırada bir kadın müşterinin korkup geri kaçtığı anlar görülmüştü.

At ise daha sonra sahibinin görüntüler üzerinden iz sürerek bulunmuştu.























