Antalya'da silahların konuştuğu kavgada yaralı sayısı 14'e yükseldi Antalya'da borç meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 14 kişi yaralandı, 18 şüpheli gözaltına alındı.

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İHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir işletmenin eski sahibi ve yeni sahipleri arasında borç meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma bir anda büyüdü.

Taraflar tabanca ve pompalı tüfeklerle birbirine kurşun yağdırırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

14 yaralı, 18 gözaltı

Olayda 6'sı tabanca, 5'i kesici alet ve 3'ü darp olmak üzere 14 kişi yaralandı, gözaltına alınan şüpheli sayısının ise 18’e çıktığı belirtildi.

Polis ekipleri olayda kullanılan 2 tabanca, 1 tüfek ve 1 bıçağa el koydu.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşananlar kamerada

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silahların konuştuğu görüntülerde taraflar arasındaki silahlı çatışma, birbirlerine eşya fırlatmaları, polisin olayı ayırma çabası yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)