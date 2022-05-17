Antalya'da silahlı sopalı kavga

Husumetli iki grup arasında kafede başlayan 'yan bakma' kavgası sokağa taştı. Olayın ardından 3 kişi hastanelik olurken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Antalya'da günler önce barıştırılan husumetli iki grup, Kepez ilçesine bağlı Kafeler Caddesi’ndeki bir kafede 'yan bakma' meselesi yüzünden yine sorun yaşadı.

Taraflar meselenin büyümesiyle dışarı çıkarak birbirlerine muşta, tabanca ve sopalarla saldırdı.

3 yaralı, 3 gözaltı

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi, ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada M.C., R.F. ve yoldan geçen öğrenci B.U, yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre bölgede inceleme yapan polis, kurşunlardan birinin otomobile isabet ettiğini belirledi. Saldırganların bıraktığı iki tabanca, muşta ve sopa da delil olarak toplandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kayıplara karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.