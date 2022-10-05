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    Antalya'da sinir krizi geçiren kadın etrafa taş fırlattı

    Kepez'de kimliği belirsiz genç kadın, karşısındaki kişiyle kavga ederken sinir krizi geçirdi. Genç kadın, sinirlerine hakim olamayınca yol kenarında duran otomobile taş fırlattı.
    • 05.10.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 17:58
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    Antalya'da sinir krizi geçiren kadın etrafa taş fırlattı

    Antalya'nın Kepez ilçesinde kimliği belirsiz bir kadın, sinir krizi geçirirken etrafa saldırdı.

    Genç bir kadın, bilinmeyen bir nedenle karşısındaki kişiyle tartışmaya başladı, nabızların yükseldiği tartışmada kadın sinir krizi geçirdi.

    Araçları taşladı

    Sinirden gözü dönen genç kadın, sokakta park halindeki aracın yanına geldi.

    Eline aldığı taşla otomobilin önce ön kaportasına vuran kadın, ardından aracın camına vurmaya başladı.

    Antalya'da sinir krizi geçiren kadın etrafa taş fırlattı VİDEO

    "Milleti kandırmaya devam et sen"

    Cam kırıldığı esnada kendisini uyaran bir kişiye küfürler savuran kadın, "Milleti kandırmaya devam et sen." diyerek olay yerinden ayrıldı.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, genç kadının öfkesinin sebebi merak konusu oldu.

    Antalya da sinir krizi geçiren kadın etrafa taş fırlattı #1


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