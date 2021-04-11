Antalya'da öfkeli genç, sinirini Rus kadının aracından çıkardı

Babasıyla tartıştığı ileri sürülen genç adam, sinirini babasının arkadaşı yerleşik Rus kadına ait 350 bin lira değerindeki lüks otomobil ve servis aracından çıkararak o anları kaydetti.

10 yıldır Antalya’da yaşayan yerleşik Rus Tamara Y. (32), komşularından oturduğu sitenin otoparkındaki otomobiline bir kişinin zarar verdiğini duydu.

Otoparka inen Tamara Y., otomobilinin cam, far, aynalarının kırık olduğunu ve birçok bölgesinde de göçükler olduğunu gördü.

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Neye uğradığını şaşıran kadın, otoparkın güvenlik kameralarını izleyip aracına zarar veren kişinin arkadaşının oğlu K.C.A. (24) olduğunu görünce ikinci bir şok yaşadı.

Aynı gün içerisinde Muratpaşa Güzelbağ Mahallesi’ndeki kendi şirketine ait bir servis aracının da aynı şekilde zarar gördüğünü öğrenen Tamara Y., polisi arayarak şikayetçi oldu.

HURDAYA ÇEVİRİP BİR DE KAYDETTİ

Gencin otomobile sopa ve tekmeyle zarar vermesi ise otoparkın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, sopayla otomobilin camlarını indiren gencin ardından tekmelerle zarar vermeye devam etmesi ve hurdaya dönen aracın son halini cep telefonuyla çektiği yer aldı.

Gencin yanında bir kişinin daha olduğu ve zaman zaman onun yanına giderek cep telefonunu ona verdiği de dikkat çekti.

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"NORMAL BİR İNSAN YAPAMAZ BUNU"

İki araçta da ciddi zarar oluştuğunu belirten Tamara Y., “Neden bu kadar sinirlendi anlamadım ama normal insan bunu yapamaz. Şirketin bir aracı, bir de şahsi aracım vardı. Bu 350 bin liraydı, diğeri 200 bin civarında. İkisi de pert olmuş durumda. Kendi de telefona çekmiş” dedi.























































