Antalya'da sinirlenen şahıs otomobili yaktı

Eniştesinin kardeşine ait arabayı ateşe veren bir şahıs, olaydan sonra “Bir anlık sinirle yaktım” dedi.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi’nde bir apartmanın önünde bulunan otomobilde yangın çıktı.

Gece saatlerinde yangın ihbarını alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarılar Karakolu ve Manavgat itfaiye ekipleri harekete geçti.

Ekipler, alev topuna dönen otomobile güçlükle müdahale etti.

GÖZALTINA ALINDI

Yanan aracın yakınında bulunan Oğulcan Ç. isimli bir vatandaş, olayla ilgili olduğu gerekçesi ile jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BAŞKA ARACA ÇARPTI

Söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, yanarken rampa aşağı kayarak arkadan çarptığı başka bir araçta maddi hasar meydana geldi.

“DEPREM SANDIK”

Zarar gören aracın sahibi olan Yeliz Keleş, patlama seslerine uyandıklarını ve deprem olduğunu zannettiklerini söyleyerek şu sözleri kaydetti:

“Önce deprem olduğunu sandık. Dışarıya baktığımızda otomobilin yandığını ve patlamalar olduğunu gördük. Bir anda yanan otomobil hareket etti ve benim aracıma çarptıktan sonra 50 metre ileride durdu. İtfaiye ve jandarma ekipleri gelip müdahalede bulundu. Yakan şahsı da jandarmalar yakaladı.”





KOLTUĞUNU TUTUŞTURDU

Jandarma tarafından yakalanan Oğulcan Ç., ifade verdi.

Şahıs ifadesinde eniştesinin kardeşi olan Ahmet Ö. ile aralarında husumet bulunduğunu, bir anlık öfkeyle aracı koltuğunu tutuşturarak yaktığını kaydetti.

Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin tamamlanması ardında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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