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    Antalya'da sinirlenen şahıs otomobili yaktı

    Eniştesinin kardeşine ait arabayı ateşe veren bir şahıs, olaydan sonra “Bir anlık sinirle yaktım” dedi.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 17:22
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    Antalya'da sinirlenen şahıs otomobili yaktı

    Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi’nde bir apartmanın önünde bulunan otomobilde yangın çıktı.

    Gece saatlerinde yangın ihbarını alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarılar Karakolu ve Manavgat itfaiye ekipleri harekete geçti.

    Ekipler, alev topuna dönen otomobile güçlükle müdahale etti.

    GÖZALTINA ALINDI

    Yanan aracın yakınında bulunan Oğulcan Ç. isimli bir vatandaş, olayla ilgili olduğu gerekçesi ile jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Antalya da sinirlenen şahıs otomobili yaktı #1

    BAŞKA ARACA ÇARPTI

    Söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, yanarken rampa aşağı kayarak arkadan çarptığı başka bir araçta maddi hasar meydana geldi.

    Antalya da sinirlenen şahıs otomobili yaktı #2

    “DEPREM SANDIK”

    Zarar gören aracın sahibi olan Yeliz Keleş, patlama seslerine uyandıklarını ve deprem olduğunu zannettiklerini söyleyerek şu sözleri kaydetti:

    “Önce deprem olduğunu sandık. Dışarıya baktığımızda otomobilin yandığını ve patlamalar olduğunu gördük. Bir anda yanan otomobil hareket etti ve benim aracıma çarptıktan sonra 50 metre ileride durdu. İtfaiye ve jandarma ekipleri gelip müdahalede bulundu. Yakan şahsı da jandarmalar yakaladı.”

    Antalya da sinirlenen şahıs otomobili yaktı #3

    KOLTUĞUNU TUTUŞTURDU

    Jandarma tarafından yakalanan Oğulcan Ç., ifade verdi.

    Şahıs ifadesinde eniştesinin kardeşi olan Ahmet Ö. ile aralarında husumet bulunduğunu, bir anlık öfkeyle aracı koltuğunu tutuşturarak yaktığını kaydetti.

    Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin tamamlanması ardında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Antalya'da sinirlenen şahıs otomobili yaktı VİDEO

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