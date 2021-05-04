İki aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirine hakaret ederken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde iki kadın arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma diğer aile üyelerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Tartışmayı görenler durumu polise bildirdi.

SERT CİSİMLERLE BİRBİRLERİNE VURDULAR

Bahçede başlayan tartışmaya, N.P.'nin babası İ.P. ve annesi E.P. ile B.S.Ç.'nin yaşı küçük olan oğlu E.E.Ç. de gelerek dahil oldu.

Bir süre sonra ise B.S.Ç.'nin eşi V.Ç. ile akrabası C.O. da olaya karıştı.

Taraflar birbirlerine ele geçirdikleri sert cisimlerle vurmaya kalkışıp, hakaret ederken, içlerinden biri eline aldığı büyük bıçakla bağırmaya başladı.

Bu kişiyi bir kadın güçlükle zaptetmeye çalıştı.

Antalya'da site bahçesinde başlayan kavga kamerada VİDEO

KAVGA HASTANEYE TAŞINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafları ayırdı.Birbirinden şikayetçi olan taraflar sağlık kontrolleri için Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanenin acil servisinde muayene için bekleyen B.S.Ç., eşi V.Ç. ve çocukları E.E.Ç.; tartıştıkları İ.P.'nin oğulları İ.P. ile M.P. tarafından darbedildi. Olayların ardından İ.P. ve M.P. ile C.O. gözaltına alındı.

3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kavganın yaşandığı gün tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunması dolayısıyla olaya karışanların tamamına İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 bin 150'şer lira ceza uygulandığı öğrenildi.

OLAY ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ

Site bahçesindeki tartışma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kadın erkek birden fazla kişinin birbirine girdiği görüntülerde bir kişinin eline geçirdiği sopayla bir kadına vurmaya çalıştığı, bir erkeğin ise elindeki büyük bıçakla çevreye bağırıp, hakaretler ettiği anlar yer aldı.