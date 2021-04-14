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- Antalya’da site otoparkından bisiklet çaldı, kameraya el salladı
Antalya’da site otoparkından bisiklet çaldı, kameraya el salladı
Bir sitenin otoparkına girerek bisiklet çalan şahıs, çalıntı bisikletle olay yerinden ayrıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahsın çıkarken el salladığı görüldü.
- İHA
- 14.04.2021 - 17:36
- Güncelleme : 14.04.2021 - 17:40
Antalya’da Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2134 Sokak üzerinde bulunan bir sitenin otoparkına hırsızlık yapma amacıyla giren şahıs, önce sağı solu kontrol etti.
Montunu da çıkarıp bir süre otopark içinde oyalandı.
Motosiklet ve bisikletlerin park edildiği alana yönelen şahıs, bir bisikleti çaldı.
Olay yerinden çaldığı bisiklete binerek uzaklaşan şahsın görüntüleri anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Otoparktan çıkarken sol elini sallaması gözlerden kaçmadı.
Bisiklet sahibi Gökhan Aker, 2 yıl önce satın aldığı bisikletinin bulunması için suç duyurusunda bulundu.
Antalya’da site otoparkından bisiklet çaldı, kameraya el salladı VİDEO