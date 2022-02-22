Antalya’da ‘size rüşvet vermem’ dedi, pompalı tüfekle ateş etti

Kıraathanede çalışan Zafer Y., Hüseyin K. ile Murat U.'yu para meselesi yüzünden çıkan tartışmada, "Size rüşvet veremem" diyerek pompalı tüfekle vurdu.

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde, dün saat 17.00 sıralarında, Zafer Y. ile çalıştığı kıraathaneye gelen Hüseyin K. ve Murat U. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Zafer Y.'nin pompalı tüfeği aldığını gören Hüseyin K. ile Murat U., kaçarak iş yerinin önündeki otomobile bindi.

İkilinin peşinden çıkan Zafer Y., pompalı tüfekle otomobile 5 el ateş etti.

3 KİŞİ YARALANDI

Hüseyin K. ile Murat U. ayaklarından yaralandı. İş yerinde çalışan E.E. de isabet eden saçmalarla yine ayaklarından hafif yaralandı.

Yaralılardan Hüseyin K., ambulansla Kumluca’daki özel bir hastaneye, Murat U. ile E.E. ise Kumluca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hüseyin K. ve Murat U. ilk müdahalelerinin ardından Antalya'ya sevk edildi. E.E. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, olay sonrası kaçan Zafer Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Zafer Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde Kumluca Adliyesi'ne sevk edildi.

"SİZE BORCUM YOK, RÜŞVET VEREMEM"

Öte yandan Hüseyin K. ile Murat U.'nun, dün sabah Zafer Y.'nin yanına gelerek para istediği, Zafer Y.'nin ise, "Size borcum yok, rüşvet veremem." diyerek, geri gönderdiği, Hüseyin K. ile Murat U. akşam saatlerinde geri dönünce kavga çıktığı öğrenildi.