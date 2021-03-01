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    Antalya'da şizofreni hastası, annesini öldürdü

    26 yaşındaki oğlu Bahadır A. tarafından bıçaklanan Sultan A., yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 01.03.2021 - 19:13
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    Antalya'da şizofreni hastası, annesini öldürdü

    Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi'ndeki bir manav dükkanında, şizofreni hastası olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Bahadır A., annesi Sultan A.'yı bıçakladı.

    Yaralı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

    KENDİSİ DE YARALANDI

    Annesiyle yaşadığı boğuşma sırasında yaralandığı belirlenen Bahadır A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Antalya'da şizofren genç annesini bıçaklayarak öldürdü

    Antalya da şizofreni hastası, annesini öldürdü #1

    Antalya da şizofreni hastası, annesini öldürdü #2

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