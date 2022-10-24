Antalya'da skuter gençlere çarpan şahıs tutuklandı

Lise öğrencileri Yağız Balcı ve Ada Kayahan, skuterla evlerine giderken otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Ağır yaralanan iki genç kaldırıldıkları hastaneye hayatını kaybetti.

Skuter kazası iki liseli genci hayattan kopardı...

Son günlerde sıkça yaşanan skuter faciasının yeni adresi Antalya oldu.

Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda, skuterla yolculuk yapan Mahmut Yağız Balcı ve arkadaşı Ada Kayahan'a, yolun karşısına geçmek istedikleri sırada M.C.G. kontrolündeki otomobil çarptı.

Hastaneye sevk edildiler

Kazanın şiddetiyle iki lise öğrencisi yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalede, Balcı'nın ağır yaralı olduğu tespit edildi.

İki genç de kurtarılamadı

İHA'nın aktarımına göre; yaralı iki arkadaş ambulansla hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki genç de kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı’nın lise son sınıf öğrencisi olduğu, ilk ve ortaokul arkadaşı Ada Kayahan ile dershaneden çıktıktan sonra buluşup yemek yedikleri, ardından Balcı’nın arkadaşını evine bırakmaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Tutuklandı

Öte yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.