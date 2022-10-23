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    Antalya’da skuter kazası, liseli 2 genci yaşamdan kopardı

    Üniversiteye hazırlanan lise öğrencileri Yağız Balcı ve Ada Kayahan, geçirdikleri skuter kazasında yaşamlarını yitirdi.
    • 23.10.2022 - 12:10
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    Antalya’da skuter kazası, liseli 2 genci yaşamdan kopardı

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Portakal Çiçeği Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kaza, iki lise öğrencisini hayattan kopardı.

    Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (18), dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi.

    Gençler, evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi.

    Çarpmanın etkisi ile yola fırladılar

    DHA’nın haberine göre; Balcı'nın kullandığı skuter ile süratli olduğu iddia edilen Can G. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Balcı ve Kayahan, yola fırladı.

    İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Çocukluk arkadaşına evine götürüyordu

    Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Balcı ile Kayahan'ın çocukluk arkadaşı oldukları, Balcı'nın kız arkadaşını evine götürmeye gittiği öğrenildi.

    Otomobil sürücü gözaltına alındı

    Bu arada otomobil sürücüsü Can G. gözaltına alındı.

    Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Antalya’da skuter kazası, liseli 2 genci yaşamdan kopardı #1

    Antalya’da skuter kazası, liseli 2 genci yaşamdan kopardı #2

    Antalya’da skuter kazası, liseli 2 genci yaşamdan kopardı #3

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