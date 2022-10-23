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- Antalya’da skuter kazası, liseli 2 genci yaşamdan kopardı
Antalya’da skuter kazası, liseli 2 genci yaşamdan kopardı
- 23.10.2022 - 12:10
Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Portakal Çiçeği Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kaza, iki lise öğrencisini hayattan kopardı.
Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (18), dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi.
Gençler, evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi.
Çarpmanın etkisi ile yola fırladılar
DHA’nın haberine göre; Balcı'nın kullandığı skuter ile süratli olduğu iddia edilen Can G. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Balcı ve Kayahan, yola fırladı.
İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocukluk arkadaşına evine götürüyordu
Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Balcı ile Kayahan'ın çocukluk arkadaşı oldukları, Balcı'nın kız arkadaşını evine götürmeye gittiği öğrenildi.
Otomobil sürücü gözaltına alındı
Bu arada otomobil sürücüsü Can G. gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.