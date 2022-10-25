Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan’ın yaşamını yitirdiği kazanın yaya geçidinde meydana geldiği anlaşıldı. Kaza anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Portakal Çiçeği Caddesi'nde 22 Ekim gecesi üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (17), dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutera bindi.

Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan skuterdeki gençlere, hızlı olduğu belirtilen Muhammed Can Gülmez (23) yönetimindeki otomobil çarptı.

Balcı ve Kayahan, kaldırıldıkları hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. DHA’nın haberine göre; kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Muhammed Can Gülmez, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

“Bir anda yola çıktı ve direksiyonu sağa kırdım”

Üniversite öğrencisi Muhammed Can Gülmez, mahkemedeki ifadesinde, şu ifadeleri kullandı:

“Sol şeritte yaklaşık 80 kilometre hızla seyir halinde idim. Orta refüjden palmiye ağaçlarının arasından iki şahıs bir anda yola çıktı ve direksiyonu sağa kırdım, ancak kaza gerçekleşti."

Yolun hız limitinin 70 kilometre olduğunu belirten Gülmez'in avukatı, maktullerin bir skutera iki kişi binmeleri nedeniyle kusurlu olduklarını ileri sürdü.

Kaza anları kamerada

Saat 23.43'te meydana gelen kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına ve caddedeki kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Skuterlı gençlerin kameralara giren görüntülerde ana caddede yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışırken otomobilin hızla gelip yolun ortasında liselilere çarpması ve fren yapıp durması yer alıyor.

Antalya'da skuterlı gençlere ölüm, yaya geçidinde geldi VİDEO



‘İki taraf da kusurlu’

Polisin olay yerinde tuttuğu kaza raporunda ise her iki taraf da kusurlu yer aldı. Raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Sürücü Muhammed Can Gülmez, sevk ve idaresindeki 07 BBS 63 plakalı aracı ile Portakal Çiçeği Caddesi üzeri Şehitlik Kavşağı istikametinden gelip Sampi Kavşağı istikametine seyir halindeyken, 1466 Sokak yanındaki yaya geçidine geldiğinde, aracının ön sol kısımları ile yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen ve sürücüsü tespit edilemeyen elektrikli skuter tabir edilen aracın sağ yan kısımlarına çarpması neticesi 2 araçlı ve yaralamalı maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazanın oluşumunda skuter sürücüsü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 66 (Aracını yaya yolunda kullanmak) kuralını ihlal ettiği, otomobil sürücüsünün ise aynı kanunun 52/1a (yaya geçitlerine yaklaşırken aracının hızını azaltmamak) kuralını ihlal ettiği görüşüne varılmıştır.”

Lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan’ı sınıf arkadaşları da unutmadı. Cadde üzerindeki kaza yerine kırmızı karanfil bırakıldı. Aydınlatma direğine ise Balcı ve Kayahan’ın fotoğrafı asıldı. Kazanın yaşandığı mahallede oturanlar da çiçeklerin bırakıldığı yerde dua etti.