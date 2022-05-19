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    Antalya'da şoförün yalan savunmasını polis ortaya çıkardı

    kontrolden çıkarak devrilen motosiklette yolcu konumundaki kişi yaralanırken, şoför 'Ben kullanmıyordum' dedi. Polislerin kayıtları inceleme söylemini duyan sürücü, gerçeği itiraf etti.
    • 19.05.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 14:38
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    Antalya'da şoförün yalan savunmasını polis ortaya çıkardı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilerlemekte olan Yaren M. isimli kadının kullandığı 07 ARE 344 plakalı motosiklet, Antalya Caddesi'nde kontrolden çıktı.

    Sürücüsünün direksiyon konrtolünü kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu yolcu konumundaki Ela M. asfalta düşüp sürüklenerek yaralandı.

    Ela M., 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    "Motosikleti ben kullanmadım" iddiası

    İHA'nın aktarımına göre, olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kaza ile ilgili araştırma yaparken yaralanan kadının başında bulunan ve çevredekilerin motosikleti kullandığını söylediği kadının Yaren M. olduğunu öğrendi.  Yaren M. ise polislere motosikleti başkasının kullandığını söyledi.

    "Kameralar var bakarız"

    Trafik polisinin “Kameralar var bakarız.” demesi üzerine çark eden kadın, motosikleti kendisinin kullandığını ve ehliyetinin olmadığını söyledi.

    Antalya da şoförün yalan savunmasını polis ortaya çıkardı #1

    Motosiklet trafikten men edildi

    Yaren M., bir süre sonra ayağının ağrıdığını belirterek ambulansla hastaneye gitti. Trafik ekipleri, Yaren M.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL para cezası uygularken, motosiklet de trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

    Antalya da şoförün yalan savunmasını polis ortaya çıkardı #2

    Antalya da şoförün yalan savunmasını polis ortaya çıkardı #3

    Antalya da şoförün yalan savunmasını polis ortaya çıkardı #4


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