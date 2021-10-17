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- Antalya’da sokak ortasında kayın biraderini bıçakladı
Antalya’da sokak ortasında kayın biraderini bıçakladı
- DHA
- 17.10.2021 - 16:19
- Güncelleme : 17.10.2021 - 16:39
Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde, saat 13.00 sıralarında, Ramazan U. isimli bir şahıs ile kayınbiraderi Oktay K. arasından tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Ramazan U., üzerindeki bıçağı çıkarıp kayınbiraderi Oktay K.’yı kovalamaya başladı. Oktay K.’yı cadde üzerinde yakalayan Ramazan U., kayınbiraderini vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca bıçakladı.
KAÇMAYA ÇALIŞTI
Çevredeki vatandaşlar olayı görünce tepki gösterdi.
Ramazan U. gelen tepkiler üzerine elindeki bıçağı otomobilin altına atıp kaçmaya çalıştı.
Vatandaşlar Ramazan U.’yu yakalayıp tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.
KAMERAYA YANSIDI
Ramazan U.’nun dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Ramazan U.’yu vatandaşların elinden alıp linç edilmekten kurtardı.
Sağlık ekipleri Oktay K.'yi ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, Ramazan U. polis aracına alındı.
Antalya’da sokak ortasında kayın biraderini bıçakladı VİDEO