Antalya'da sokak ortasında bıçaklı saldırı

İşe gitmek üzere evinden çıkan Eşe Aktaş, peşinden gelen E.K. tarafından sırtından bıçaklandı. Kısa sürede yakalanan şüpheli, kadını başka birine benzettiği için bıçakladığını söyledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı 531 Sokak'ta iş yerine giden Eşe Aktaş, kendisini takip eden E.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

E.K. cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile kadını sırtından yaralayıp kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı kadının yardımına çevrede bulunanlar koştu. Eşe Aktaş, sağlık ekibince Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sokak ortasında sırtından bıçakladı, 'Başkasına benzettim' dedi

SALDIRGAN YAKALANDI

Operasyon düzenleyen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de E.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

"BANA ZARAR VERECEK SANDIM"

İfadesinde Eşe Aktaş'ı çöplerden atık toplayan birine benzettiği ve kendisine zarar vereceğini düşündüğü için bıçakladığını öne süren E.K., "Bu yüzden takip edip bıçakladım." dedi.

Öte yandan E.K.'nin, Eşe Aktaş'ı takip etmesi ve sırtından bıçakla yaralaması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polisteki sorgusu süren E.K., adliyeye sevk edilecek.