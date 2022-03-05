Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
560.669
-5.96%
BTXN Coin
37.74
2.55%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Antalya'da sokak ortasında bıçaklı saldırı

    İşe gitmek üzere evinden çıkan Eşe Aktaş, peşinden gelen E.K. tarafından sırtından bıçaklandı. Kısa sürede yakalanan şüpheli, kadını başka birine benzettiği için bıçakladığını söyledi.
    • DHA
    • 05.03.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 12:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da sokak ortasında bıçaklı saldırı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı 531 Sokak'ta iş yerine giden Eşe Aktaş, kendisini takip eden E.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

    E.K. cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile kadını sırtından yaralayıp kaçtı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Yaralı kadının yardımına çevrede bulunanlar koştu. Eşe Aktaş, sağlık ekibince Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Sokak ortasında sırtından bıçakladı, 'Başkasına benzettim' dedi

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Operasyon düzenleyen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de E.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

    "BANA ZARAR VERECEK SANDIM"

    İfadesinde Eşe Aktaş'ı çöplerden atık toplayan birine benzettiği ve kendisine zarar vereceğini düşündüğü için bıçakladığını öne süren E.K., "Bu yüzden takip edip bıçakladım." dedi.

    Öte yandan E.K.'nin, Eşe Aktaş'ı takip etmesi ve sırtından bıçakla yaralaması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polisteki sorgusu süren E.K., adliyeye sevk edilecek.

    Antalya da sokak ortasında bıçaklı saldırı #1

    Antalya da sokak ortasında bıçaklı saldırı #2

    Antalya da sokak ortasında bıçaklı saldırı #3

    Antalya da sokak ortasında bıçaklı saldırı #4


    İlginizi Çekebilir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Evini satmaya çalışan şahsı 37 bin lira dolandırdı
    3. Sayfa

    Evini satmaya çalışan şahsı 37 bin lira dolandırdı

    Antalya'da oğlunu kaybeden annenin feryadı: Beni yaktın oğlum
    Gündem

    Antalya'da oğlunu kaybeden annenin feryadı: Beni yaktın oğlum

    Görüş Bildir