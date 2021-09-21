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    Antalya'da sokak ortasında fenalaşan şahıs yaşamını yitirdi

    Antalya'da 64 yaşındaki İsmail Demir, sokakta yürüdüğü sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 21.09.2021 - 22:11
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    Antalya'da sokak ortasında fenalaşan şahıs yaşamını yitirdi

    Antalya'da, saat 18.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde, sokakta yürüyen İsmail Demir (64), bir anda fenalaşarak apartmanın duvarına yaslandı.

    Bir süre sonra tekrar hareket etmek isteyen Demir, yığılıp kaldı.

    Demir'in düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    İhbarla beraber olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olay yerine gelen belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme polisleri çağrıldı.

    Ekiplerin incelemesinin ardından Demir'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

     

    Antalya da sokak ortasında fenalaşan şahıs yaşamını yitirdi #1

    Antalya da sokak ortasında fenalaşan şahıs yaşamını yitirdi #2

     

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