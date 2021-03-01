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    Antalya'da sokak ortasında, içinde kadınların da olduğu kavga çıktı

    Kısıtlamanın olduğu saatlerde sokak ortasında çıkan kavgaya kadınların da karışmasıyla kavga büyüdü. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 01.03.2021 - 12:13
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    Antalya'da sokak ortasında, içinde kadınların da olduğu kavga çıktı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup zincir market şubesi önünde karşılaştı.

    Tartışma sonrası kısa sürede yumruklar konuşmaya başladı. Kadınların da dahil olduğu kavga bir anda büyüdü ve sokak içinde devam etti.

    15 KİŞİ KAVGAYA KARIŞTI

    Tarafların birbirlerine yumrukla saldırdığı kavgaya yaklaşık 15 kişi karıştı. Tarafların kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kavga ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    "ZEYTİNKÖYLÜLER ŞU AN SAVAŞIYOR"

    Çevredeki esnafın araya girmesiyle taraflar güçlükle birbirinden ayrıldı. Görüntüyü çeken kişinin, "Zeytinköylüler şu an savaşıyor" sözleri kayıtlara yansıdı.

    Antalya'da sokak ortasında, içinde kadınların da olduğu kavga çıktı VİDEO


    Antalya da sokak ortasında, içinde kadınların da olduğu kavga çıktı #1

    Antalya da sokak ortasında, içinde kadınların da olduğu kavga çıktı #2

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