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    Antalya'da sokak ortasında infaz: 1 ölü

    Aralarında husumet bulunan şahsın önünü aracıyla keserek kurşun yağdırdı.
    • 14.12.2022 - 23:27
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    Antalya'da sokak ortasında infaz: 1 ölü

    Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi 5014 Sokak üzerinde, 07 PU 887 plakalı otomobiliyle sokakta seyir halinde ilerleyen Ömer Sert’in (41) otomobilinin önünü, daha önce tartıştığı R.A. (38) aracıyla kesti.

    Silahla kovaladı, kurşun yağdırdı

    İkilinin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce R.A. yanında taşıdığı tabancasını çıkarttı, ardından Ömer Sert otomobilden çıkıp kaçmaya başladı. R.A., koşarak takip ettiği Sert’e arkasından ateş etmeye başladı.

    Antalya da sokak ortasında infaz: 1 ölü #1

    Ağır yaralı şahıs kurtarılamadı

    İHA'nın aktardığına göre; tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Ömer Sert, kanlar içerisinde yere yığıldı. R.A. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ömer Sert, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sert’in cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

    Antalya da sokak ortasında infaz: 1 ölü #2

    Polis, 2 saat sonra yakaladı

    Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından R.A.’nın kaçtığı yeri tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu cinayet şüphelisi R.A., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    Antalya da sokak ortasında infaz: 1 ölü #3

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    Antalya da sokak ortasında infaz: 1 ölü #5

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    Antalya da sokak ortasında infaz: 1 ölü #10


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