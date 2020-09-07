Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uyguladı

Antalya’da bir erkeğin kadını darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir erkek otomobilin önünde bir kadını yere yatırarak yüzüne ve vücudunun çeşitli noktalarına vurmaya başladı.

Kadının erkeğin elinden kurtulmaya çalıştığı anlar ve darbedilmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇOCUĞUN GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVDÜ

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, çiftin polis gelmeden bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Öte yandan görüntülerde, kadının yanında bir de çocuk olduğu görüldü.

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