Dolar
7.4636
0.4062%
Euro
8.826
0.1804%
Altın
1928.63
-0.274%
Borsa
1092.91
0.6066%
G. Altın
462.995
0.1455%
Bitcoin
74891.88
-6.3274%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uyguladı

    Antalya’da bir erkeğin kadını darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 07.09.2020 - 14:23
    • Güncelleme : 07.09.2020 - 14:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uyguladı

    Antalya'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir erkek otomobilin önünde bir kadını yere yatırarak yüzüne ve vücudunun çeşitli noktalarına vurmaya başladı.

    Kadının erkeğin elinden kurtulmaya çalıştığı anlar ve darbedilmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    ÇOCUĞUN GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVDÜ

    Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, çiftin polis gelmeden bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Öte yandan görüntülerde, kadının yanında bir de çocuk olduğu görüldü.

    Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uyguladı VİDEO

    Antalya da sokak ortasında kadına şiddet uyguladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir