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    Antalya'da sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli tutuklandı

    Antalya’da tartıştığı kadını boğazından bıçakla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 01.07.2022 - 20:19
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 20:50
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    Antalya'da sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli tutuklandı

    Antalya'da dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Yenimahalle 2435 Sokak'ta meydana gelen olayda, Özkan G.(36) ile kız arkadaşı N.K. sokakta bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan G., bıçakla N.K.’yi boğaz ve boyun kısmından yaraladı.

    Vatandaşlar müdahale etmek istedi, kimseyi yanına yaklaştırmadı

    Kadın, bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çığlıkları duyan vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Elindeki bıçağı bırakmayan Özkan G., yerdeki N.K.’nin baş kısmını ayaklarının arasına alıp yanına kimseyi yaklaştırmadı.

    Vatandaşların tepkisi üzerine Özkan G., olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın ambulansa Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen N.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Tutuklandı

    Olay yerinden kaçan şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Zeytinköy bölgesinde gözaltına alındı. Olay hakkında ifade vermeyen Özkan G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre savcılıkta da mahkemede de susma hakkını kullanan şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

    Antalya da sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli tutuklandı #1


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