Antalya’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla şehre uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak 14-15 Ekim 2022 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi.

Çok sayıda uyuşturucu bulundu

Yapılan çalışmalarda 1080 ml sıvı metamfetamin maddesi, bin 585 gram metamfetamin maddesi, 10 gram kokain maddesi, 14 gram eroin maddesi, 3 adet sentetik ecza, 1 adet makas ve 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 835 TL para ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edildiler

İHA'nın haberine göre Şüpheli F.F., U.B., B.K., S.T., A.B. ve E.S. “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adli makamlara sevk edildi.

Antalya'da sokak satıcılarına operasyon: 6 gözaltı VİDEO