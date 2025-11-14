Antalya'da sokakta kadına saldırıda bulunan şahıs yakalandı

- Antalya'da A.T isimli şahıs, Alanya'da yürüyen Ukraynalı A.H.'ye yumruk ve sert bir cisimle saldırdı.
- Saldırgan olay yerinden kaçtı fakat güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek polis tarafından yakalandı.
- A.H.'nin sağlık durumu iyi olup, yüzüne dikiş atıldı.
Antalya'da geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde yolda yürüyen A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadın, karşı yönden gelen A.T ile karşılaştı.
ŞÜPHELİ, KADINA YUMRUK VE SERT CİSİMLE SALDIRDI
Henüz bilinmeyen bir nedenle erkek şahıs kadına önce yumrukla saldırdı ardından elindeki sert bir cisimle kadının yüzüne çizik attı.
Saldırının ardından şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Saldırıya uğrayan kadının yüzüne dikiş atılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekipleri sırra kadem basan saldırganı güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak A.T isimli şahıs olduğunu belirledi.
A.T polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Olay anları ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.