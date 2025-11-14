Antalya'da sokakta kadına saldırıda bulunan şahıs yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'da geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde yolda yürüyen A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadın, karşı yönden gelen A.T ile karşılaştı.

ŞÜPHELİ, KADINA YUMRUK VE SERT CİSİMLE SALDIRDI

Henüz bilinmeyen bir nedenle erkek şahıs kadına önce yumrukla saldırdı ardından elindeki sert bir cisimle kadının yüzüne çizik attı.

Saldırının ardından şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Saldırıya uğrayan kadının yüzüne dikiş atılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri sırra kadem basan saldırganı güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak A.T isimli şahıs olduğunu belirledi.

A.T polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Olay anları ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.