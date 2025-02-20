Antalya'da sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti: Mahkemede duygu dolu anlar

DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) ölümüne yol açan saldırıya ilişkin davada, mahkeme salonunda duygu dolu anlar yaşandı. Tek yumruk darbesiyle genç adamı hayattan koparan tutuklu sanık Kıvanç Şensöz'ün (32) gerçekleştirdiği saldırının güvenlik kamerası görüntüleri izletildi.

SOSYAL MEDYADA BAŞLAYAN GERGİNLİK

Sosyal medyada çiçek satışı yaptığı belirtilen ve boksör olduğu öne sürülen Kıvanç Şensöz'ün eşi Dara Şensöz, çiçek buketiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı’nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, bu paylaşımın ekran görüntüsünü alarak kendi iş yerinin sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Firdevs Yıldırıcı’nın yaptığı paylaşımı fark eden Kıvanç Şensöz, büyük bir tepki göstererek, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız!" sözleriyle karşılık verdi. Durumu fark eden Firdevs Yıldırıcı, özür dilemesine rağmen gerilim dinmedi.

ÖLÜMLE SONUÇLANAN BULUŞMA

Tartışmanın ardından Kıvanç Şensöz, 12 Ekim 2024 günü saat 19.00 sıralarında Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek için Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Burada başlayan tartışma aniden şiddete dönüştü. Şensöz, Eşref Yunus Yıldırıcı'ya sert bir yumruk attı, aldığı darbe ile yere düşen Yıldırıcı’yı defalarca tekmeledi. Olay sırasında Yıldırıcı’yı dayısı Ali Okur araya girerek saldırıdan kurtardı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı halde bulunan Eşref Yunus Yıldırıcı’yı Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak ağır yaralı genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

OTOPSİ RAPORU VE AİLEDEN FERYAT

Otopsi raporuna göre, Yıldırıcı’nın kafatasında ciddi kırıklar oluştuğu ve beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Mahkemede konuşan anne Aysun Yıldırıcı, oğlunun planlı bir saldırıya kurban gittiğini belirterek, "Sanık olaydan önce evimizin etrafında motosikletle dolaşıyordu. Oğlumu telefonla arayıp küfür ve hakaretler etti. O gün de tüm gücüyle oğlumu yere çarptı. Genç yaşında evladımı bizden kopardı. Ailemi paramparça etti" diyerek gözyaşı döktü.

TANIKLAR OLAYI ANLATTI

Davanın tanıklarından Hatice Okur, saldırıdan bir gece önce Kıvanç Şensöz’ün eşi Ali Okur’u arayarak "Yeğenlerin benim eşimin fotoğrafını paylaştı" dediğini, ancak Ali Okur’un konuyu tatlıya bağlamak istediğini aktardı. Olay günü ise Şensöz’ün önce depoya gelip kimseyi bulamayınca, Ali Okur’un çalıştığı yere gittiğini belirtti:

Kıvanç, eşime ‘Eşref’i çağır, konuşup barışalım’ dedi. Ancak Eşref depoya gelir gelmez Kıvanç aniden ona yumruk attı. Genç adam betona çakıldı. Eşim yetişmeseydi, saldırı devam edecekti. O sırada ambulansı kızlarımızdan biri aradı. Kıvanç ise yerde kanlar içinde yatan maktulün başında ‘Ben ne yaptım, Allah benim belamı versin’ diye bağırıyordu.

MAHKEME SALONUNDA GÖZYAŞLARI

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme salonunda olay anının güvenlik kamerası görüntüleri izletildi. Oğlunun son anlarını izleyen baba Muhammet Yıldırıcı gözyaşlarını tutamayarak, "Benim yavrum şu an evinde olmalıydı, toprağın altında değil. Bu sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye haykırdı.

Sanık Kıvanç Şensöz ise görüntülerin izlenmesinin ardından pişmanlık duyduğunu ifade etti. Olayın yaşandığı gün, Eşref Yunus Yıldırıcı’nın "Sen karının fotoğraflarını paylaşıyorsun, biz paylaşınca mı sorun oluyor?" diyerek kendisini kışkırttığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, olay öncesinde taraflar arasında geçen telefon konuşmalarının bilirkişi tarafından incelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.