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    Antalya'da su altına dalan turist ceset buldu

    Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize giren turist, su altında ceset görünce polise haber verdi.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 17:49
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    Antalya'da su altına dalan turist ceset buldu

    İran’dan Antalya’ya tatile gelen Nima Şerbetzade, deniz gözlükleriyle Konyaaltı sahilinde denize girdi.

    Deniz yüzeyinde bir süre yüzen turist, su altında bir cisim gördü.

    Gözlüklerin de yardımıyla suya dalan ve gördüğü cismin ceset olduğunun farkına varan turist, durumu sahilde bulunan diğer vatandaşlara bildirdi.

    SUDAN ÇIKARILDI

    Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı su altı ekipleri dalarak cesedi dışarı çıkardı.

    Antalya'da su altına dalan turist ceset buldu VİDEO

    Antalya da su altına dalan turist ceset buldu #1

    SABAH DENİZE GİRDİĞİ BELİRLENDİ

    Yapılan incelemede cesedin 45 yaşındaki Ali Yılmaz’a ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan araştırmada şahsın sabah saatlerinde sahile gelerek denize girdiği ve sonrasında kaybolduğu öğrenildi.

    Olay yerinde bulunan çantası ise ekipler tarafından merkeze götürüldü.

    Antalya da su altına dalan turist ceset buldu #2

    "BİRAZ KORKTUM"

    Cesedi ilk olarak su altında gören Nima Şerbetzade, “Yüzerken gözlük ile bir ceset gördüm. Erkekti 40-50 yaşındaydı. Elbisesi var. Geldim, bu arkadaşlara haber verdim. Onlar da baktı. Biraz korktum. Heykel gibi görünüyordu.” sözlerine yer verdi.

    Ceset polis ekiplerinin olay yerinde incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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    Antalya da su altına dalan turist ceset buldu #4

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