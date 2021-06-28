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- Antalya’da su borusu patladı, kaldırım çöktü
Antalya’da su borusu patladı, kaldırım çöktü
İçme suyu borusunun patlaması, kaldırımın çökmesine neden oldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
- İHA
- 28.06.2021 - 15:30
Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde içme suyu borusu patladı.
Gece 03.00 sıralarında patlayan boru, yaklaşık 20 metre uzunluğundaki kaldırımın çökmesine neden oldu.
Yolda çökme tehlikesi meydana geldi.
Olay yerine sevk edilen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ve bölgeden sorumlu çarşı-mahalle bekçileri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.
ŞERİT ÇEKİLDİ
Yolda ve kaldırımda oluşacak tehlike karşısında bölgeye şerit çekildi.
Olay yeri yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
VANA KAPATILDI
Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekipleri, patlak hatta su veren vanayı kapattı.
Çalışmaların ardından bölgeye çekilen şeritler kaldırılarak, yol yeniden trafiğe açıldı.