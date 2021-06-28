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Antalya’da su borusu patladı, kaldırım çöktü

Antalya’da su borusu patladı, kaldırım çöktü

İçme suyu borusunun patlaması, kaldırımın çökmesine neden oldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.