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    Antalya'da su kanalına giren çocuk hayatını kaybetti

    Antalya'da su kanalına giren 11 yaşındaki Hüseyin Ahmet Kahraman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 24.05.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 11:51
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    Antalya'da su kanalına giren çocuk hayatını kaybetti

    Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Hüseyin Ahmet Kahraman, oynamak için girdiği su kanalında, elektrik akımına kapıldı.

    AĞIR YARALANDI

    Kahraman, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kahraman, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bölgede jandarma tarafından yapılan incelemede, küçük çocuğun girdiği su kanalında, sera sulama amaçlı dinamo bulunduğu tespit edildi.

    JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Küçük çocuğun ölümünün, elektrik akımı ya da boğulmadan kaynaklı olup olmadığı yönünde jandarma ekipleri çalışma başlattı.

    Hüseyin Ahmet Kahraman’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Antalya da su kanalına giren çocuk hayatını kaybetti #1

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