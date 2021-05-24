Antalya'da su kanalına giren çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da su kanalına giren 11 yaşındaki Hüseyin Ahmet Kahraman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Hüseyin Ahmet Kahraman, oynamak için girdiği su kanalında, elektrik akımına kapıldı.

AĞIR YARALANDI

Kahraman, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kahraman, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede jandarma tarafından yapılan incelemede, küçük çocuğun girdiği su kanalında, sera sulama amaçlı dinamo bulunduğu tespit edildi.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Küçük çocuğun ölümünün, elektrik akımı ya da boğulmadan kaynaklı olup olmadığı yönünde jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Hüseyin Ahmet Kahraman’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



