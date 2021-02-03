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    Antalya'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı

    4 metrelik su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kuyudan çıkarıldı.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 16:29
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    Antalya'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı

    Antalya'nın Demre ilçesine Gökyazı Mahallesi'ndeki vatandaşlar, itfaiyeyi arayarak bir köpeğin kuyuya düştüğü ihbarında bulundu.

    Bunun üzerine bölgeye, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Demre Birimi sevk edildi. 3 kişilik ekip, 4 metre derinliğindeki sulama kuyusuna düşen köpeği çıkarmak için çalışma başlattı.

    KÖPEK ÇIKARILDI

    Kuyuya merdiven kuran ekip, köpeği çıkardı. Bitkin halde ve aç olan köpeği itfaiye görevlileri besleyip, süt içirdi.

    BAKIMEVİNE TESLİM EDİLDİ

    Ekipler daha sonra köpeği, Demre Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerine teslim etti.

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    Antalya da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı #2

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