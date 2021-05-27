Antalya’da sulama havuzuna giren 2 arkadaş boğuldu

Serinlemek için yapay sulama havuzuna giren 2 arkadaş boğuldu. Gençlerin cansız bedeni Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından sudan çıkarıldı.

Şanlıurfa'dan geldikleri Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Dirgenler Mahallesi’ndeki seralarda günlük işçi olarak çalışan Mustafa Eldemir (26) ve arkadaşı Abdulaev Gokhak (28), ailelerine, serinlemek için kaldıkları bölgeden yaklaşık 1 kilometre ilerideki yapay sulama havuzuna gideceklerini söyleyerek, evlerinden ayrıldı.

Eldemir ve Gokhak’tan bir süre haber alamayan aileleri aramak için sulama havuzuna geldiklerinde, su kenarında iki arkadaşın ayakkabılarını buldu.

SAK TİMİ CANSIZ BEDENLERİNİ ÇIKARDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya’dan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi'ni (SAK) çağırdı.

Havuza giren SAK Timi’ne bağlı dalgıçlar, iki gencin cansız bedenine ulaştı.

Eldemir ve Gokhak’ın cansız bedeni önce Kaş Devlet Hastanesi’ne ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İki arkadaşın serinlemek için girdikleri yapay sulama havuzunun yanlarında çalıştıkları sera sahibi E.Ö.'ye ait olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU 40 GÜN ÖNCE DOĞDU

Öte yandan yapay sulama havuzuna girip, boğulan Mustafa Eldemir’in evli ve 3 çocuk babası olduğu, üçüncü çocuğunun 40 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi.

Gürcistan uyruklu Abdulaev Gokhak’ın ise evli olduğu ancak çocuğunun bulunmadığı kaydedildi.

Eldemir ve Gokhak'ın yaklaşık 4 yıldır Kaş'ta seralarda çalıştığı belirtildi.