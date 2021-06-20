Antalya'da sulama kanalı maviye döndü

Sulama kanalındaki yosunların ve yabancı otların oluşumunu engellemek için dökülen bakır sülfat suyun rengini maviye çevirince, belediyeye ihbar yağdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşların balık ölümlerinin yaşandığını söylemesi üzerine bir sulama kanalında çalışma yürütüldü.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı araştırma sonunda kanalda yoğun ve yabani ot oluşumunun engellenmesi için bakır sülfat döküldüğü belirendi.

Vatandaşlar dökülen maddenin balık ölümüne sebep olduğunu ileri sürüp tepki gösterdi.

SULAMA KANALI MAVİYE DÖNDÜ

Dün akşam saatlerinde sulama kanalındaki suyun maviye dönüştüğünü gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Kanalın fotoğrafını çeken vatandaşlar kanaldaki balıkların ölerek suyun yüzüne çıktığını, birçoğunun da can çekiştiği gerekçesiyle belediye ve yetkili kurumlara ihbarda bulundu.





MADDEYİ KİMİN DÖKTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi Zabıta ekibi kanala mavi bir cismin döküldüğünü belirledi.

Ekipler kanala bu maddeyi kimin döktüğünü araştırırken Sulama Birliğinden gelen mesajla konu aydınlandı.





BELEDİYENİN DÖKTÜĞÜ MADDENİN AMACI AÇIKLANDI

Sulama Birliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bakır sülfat kanallardaki tutunan yosun ve bitkileri temizleyerek yosun tutmasını önler" denildi.



