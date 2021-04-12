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    Antalya'da Suriyeli grup birbirine girdi

    Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 10 kişilik grubun refüjdeki taşlı ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 12:30
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 12:48
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    Antalya'da Suriyeli grup birbirine girdi

    Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'nde, Suriye uyruklu 10 kişilik grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma bir süre sonra taşlı ve yumruklu kavgaya dönüştü.

    O ANLAR KAMERADA

    Gruptaki 2 kişi birbirine yumruk atarken bazılarının da yerden taş alıp, fırlattığı görüldü. Gruptaki birkaç kişinin de kavgayı ayırmaya çalışması, dikkat çekti. Kavga anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Antalya'da Suriyeli grup birbirine girdi VİDEO

    Antalya da Suriyeli grup birbirine girdi #1

    Antalya da Suriyeli grup birbirine girdi #2

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