Antalya'da Suriyeli grup birbirine girdi

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 10 kişilik grubun refüjdeki taşlı ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'nde, Suriye uyruklu 10 kişilik grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra taşlı ve yumruklu kavgaya dönüştü.

O ANLAR KAMERADA

Gruptaki 2 kişi birbirine yumruk atarken bazılarının da yerden taş alıp, fırlattığı görüldü. Gruptaki birkaç kişinin de kavgayı ayırmaya çalışması, dikkat çekti. Kavga anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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