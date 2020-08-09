Muratpaşa'da yapılan denetimlerde bir polis, alkolmetre üflettiği sürücü için "Gözler yalan söylemez" dedi.

Antalya’da yol denetlemelerine takılan alkollü sürücüler ile polis arasında güldüren diyaloglar yaşandı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gece 01.00 saatlerinde Alan Denetimi Uygulaması gerçekleştirildi.

Her gün düzenli olarak devam eden ve 20 ekibin katıldığı denetimlere, narkotik ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri, bekçiler ve trafik ekipleri de destek verdi.

GÖZLERİNDEN ANLADI

Şüphelenilen araçların durdurulduğu denetimlerde araçlar didik didik arandı, sürücülerin alkolü ölçüldü.

Denetimler sırasında bir sürücünün alkollü olduğunu tahmin eden trafik polisi, alkol metreyi üflettiği sırada "Gözler yalan söylemez' diye bir şarkı var ya. Ben de şimdi söylüyorum; 85 promil" diyerek sonucu tebliğ etti. Sürücüye 1228 lira para cezası uygulandı.

Antalya'da sürücülere alkol denetiminde ilginç diyalog ViDEO

"BİR DAHA ÜFLEYEYİM"

Denetimlere takılan bir başka alkollü sürücü ise yasal sınır olan 50 promili 1 promil aşınca ceza yemekten kurtulamadı.

Polise uzun süre dil döken sürücü, “Tekrar üfleyeyim, aynı sonuç çıkarsa yazın” dese de 1228 lira para cezası yemekten kurtulamadı.