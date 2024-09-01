Haberler



3. Sayfa



Antalya'da sürücünün tek teker şovu genç kızı hastanelik etti

Antalya'da sürücünün tek teker şovu genç kızı hastanelik etti Manavgat'ta motosikleti önünü kaldıran sürücü, arkasında yolculuk eden kız arkadaşının düşerek yaralanmasına sebep oldu. Kaza nları çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansdı.