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    Antalya'da sürücüyü dereye uçmaktan tel çitler kurtardı

    Serik ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tel çitler sayesinde su kanalına uçmaktan kurtuldu.
    • İHA
    • 16.11.2020 - 05:25
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 05:26
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    Antalya'da sürücüyü dereye uçmaktan tel çitler kurtardı

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Orta mahallede saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Güngör Yılmaz'ın kullandığı 32 ABE 865 plakalı otomobil, Belek kavşağı üst geçidi yan yolunda yoldan çıktı.

    TEL ÇİTLER SAYESİNDE DEREYE UÇMAKTAN KURTULDU

    Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, adliye sarayı önünde bulunan Kız Deresi kenarında tel çitler sayesinde durabilen araçta sürücü Yılmaz, kazayı yara almadan atlattı.

    İhbar üzerine kaza sonrası olay yerine polis sevk edildi. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

    Antalya da sürücüyü dereye uçmaktan tel çitler kurtardı #1

    Antalya da sürücüyü dereye uçmaktan tel çitler kurtardı #2

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