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    Antalya'da taburcu olan şahıs otel odasında ölü bulundu

    Rahatsızlanarak hastaneye başvuran Akif Haraççı, gece taburcu olarak bir otele getirildi. Otel odasının kapısını yakınlarına açmayan Haraççı, içeride ölü bulundu.
    • DHA
    • 13.11.2021 - 13:42
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 13:48
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    Antalya'da taburcu olan şahıs otel odasında ölü bulundu

    Manavgat'a dün giden 48 yaşındaki Akif Haraççı, akşam saatlerinde rahatsızlanarak özel bir hastaneye başvurdu.

    Tedavi altına alınan Haraççı, Sivas'taki yakınlarını arayarak durumunun iyi olmadığını söyledi.

    Hastanedeki tedavisi tamamlanan Haraççı, görevliler tarafından ilçedeki bir otele getirildi.

    ODADA CANSIZ BULUNDU

    Manavgata gelmek üzere Sivas'tan yola çıkan aile, otel odasına giderek kapıyı defalarca çalmasına rağmen cevap alamadı.

    Otel personelinin getirdiği anahtarla kapı açıldığında ise Haraççı hareketsiz yatarken bulundu.

    Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede, Haraççı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    ADLİ TIP MORGUNA GÖNDERİLDİ

    Akif Haraçcı'nın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından kesim ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Antalya da taburcu olan şahıs otel odasında ölü bulundu #1

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