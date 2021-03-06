Antalya'da taciz iddiası: Ensesinden vurup öldürdü

Aynı kurumda çalışan kızının taciz edildiğini öne süren baba, tüfekle evli ve 3 çocuk babası adamı, ensesinden vurarak öldürdü. Zanlı, jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.

Antalya’nın Finike ilçesi Finike Çavdır Mahallesi’nde 1 kız çocuğu babası Y.K. (59), belediyede işçi olarak çalıştığı belirtilen evli ve 3 çocuk babası Hüsnü Ünal’ı (44), bilinmeyen nedenle tüfekle ensesinden vurup kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hüsnü Ünal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

GERİ DÖNÜP YİNE ATEŞ ETTİ

Ünal'ın cesedi morga kaldırıldı. Y.K. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Görgü tanıkları, Y.K.’nin 3 el ateş açtığını, geri dönüp tekrar iki kez daha ateş açtığını ileri sürdü.

TACİZ İDDİASI

Y.K.'nin, belediyede işçi olarak çalışan Ünal’ı, aynı kurumda çalışan kızını taciz ettiği için vurduğu iddia edildi.