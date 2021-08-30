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    Antalya’da taciz şüphelisine dayak

    Taciz şüphelisi bir adam, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Başka bir bölgede ise 2 arkadaşın tekme tokat birbirine saldırdığı anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 14:05
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    Antalya’da taciz şüphelisine dayak

    Antalya’da, iki farklı mahallede tekme ve tokatlar havada uçuştu.

    İlk olayda, Kepez ilçesine bağlı Dokuma Mahallesi’nde yaşayan bir kadın, bir erkeğin kendisini taciz ettiğini söyleyerek çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

    Taciz şüphelisi ile tartışan vatandaşlar, bir süre sonra şüpheliye saldırmaya başladı.

    AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

    Yere yatırılan şüpheli, tekme ve tokatlarla darbedildi. Şüpheli şahıs, aldığı darbelerin ardından ayakta durmakta güçlük çekti.

    İKİ ARKADAŞ KAVGA ETTİ

    Yükseliş Mahallesi’nde de araçları ile mahalleye gelen iki arkadaş arasında kavga çıktı.

    Birbirlerine tekme ve tokatlarla saldıran şahısları diğer arkadaşları ayırmaya çalıştı.

    Tarafların tüm müdahaleye rağmen kavgaya devam ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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