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    Antalya'da 'Tağut Atatürk' yazan şüpheli gözaltına alındı

    'Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar' kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
    • DHA
    • 26.12.2020 - 17:43
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    Antalya'da 'Tağut Atatürk' yazan şüpheli gözaltına alındı

    Antalya’nın Haşim İşcan Mahallesi'ndeki bir sokakta ev ve iş yerlerinin duvarlarına 'Tağut Atatürk' yazılması üzerine mahalle sakinleri olaya tepki göstermişti.

    GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

    Şahsın, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinin ardından inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

    SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

    'Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar' kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

    Antalya'da 'Tağut Atatürk' yazan şüpheli gözaltına alındı İZLE

    Antalya da Tağut Atatürk yazan şüpheli gözaltına alındı #1

    Antalya da Tağut Atatürk yazan şüpheli gözaltına alındı #2

    Antalya da Tağut Atatürk yazan şüpheli gözaltına alındı #3

    Antalya da Tağut Atatürk yazan şüpheli gözaltına alındı #4

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