Antalya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü

Akseki ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Cevizli Mahallesi yakınlarındaki Ketendere mevkisinde, Cemal Bodur (32) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak, ters durdu.

Kazada Cemal Bodur ile otomobildeki Mehmet Kadir Oral (25) ve Fatih Erdoğan (33) yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Cemal Bodur'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Mehmet Kadir Oral ve Fatih Erdoğan ise Akseki Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Cemal Bodur’un cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından savcının talimatıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.





