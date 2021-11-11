Antalya'da takla atan otomobilden çıkıp aracın önünü kesti

Manavgat'tan Alanya istikametine seyreden Seyfettin Ayne, otomobili ile bariyerlere çarpıp takla attı. Araçtan çıkan Ayne, kazaya neden olduğunu iddia ettiği aracın önünü kesti.

Antalya’da D-100 kara yolunda, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan Seyfettin Ayne, Ulualan mevkisinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedip çelik bariyerlere çarparak takla attı.

Seyfettin Ayne, hurdaya dönen araçtan kendi imkanları ile çıktı.

Ayne, bir şeyi olmadığını belirterek, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin tedavi talebini geri çevirdi.

KOŞUP ARACI DURDURDU

Kaza anları, saniye saniye iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sağ şeritteki otomobilin hızla giderken bir anda yolun soluna geçip bariyere çarptığı, yolun sağına geri gelip solunda gitmekte olan aracın önünden yeniden sola geçip ikinci kez bariyere çarptıktan sonra yolun sağına takla atarak geldiği, araç sürücüsünün hurdaya dönen araçtan çıkıp kendisinin kaza yapmasına neden olduğunu iddia ettiği aracın önüne koşup durdurduğu anlar yer aldı.

Antalya'da takla atan otomobilden çıkıp kaza yaptıran aracın önünü kesti VİDEO



YOLA TOPRAK ATILDI

Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından yola saçılan yağın diğer araçlar için tehlike oluşturmasını önlemek amacıyla trafik polisleri tarafından yola toprak serildi.

Ellerindeki kürekle yola toprak atan polis ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı.