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- Antalya’da taksi şoförüne kurşun yağdırdı
Antalya’da taksi şoförüne kurşun yağdırdı
Bindiği takside önce taksi içerisindeki kadınla tartışan şahıs, hızını alamayıp taksi şoförüne 4 el ateş etti. Taksi şoförü ise kurşuna yolda bulduğu duba ile karşılık verdi.
- İHA
- 30.05.2021 - 12:53
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde gece saatlerinde bir şahıs, önce ticari taksi içerisinde bulunan kadınla tartıştı.
Ardından taksi şoförüne bağırmaya başlayan şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile ticari taksi sürücüsünün üzerine 4 el kurşun sıktı.
DİKKATİNİ DAĞITMAK İÇİN DUBA ATTI
Aldığı kurşun darbeleriyle yaralanan ticari taksi sürücüsü ise şahsın dikkatini dağıtmak için yolda bulduğu dubayı üzerine doğru attı.
Dikkati dağılan şahıs, ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.
Antalya’da taksi şoförüne kurşun yağdırdı VİDEO
O ANLAR KAMERADA
Ayağından yaralanan taksici hastaneye kaldırılırken, silahlı kavgayı görüntüleyen mahalle sakininin “polisi ara polisi ara” demesi görüntülere yansıdı.
Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.