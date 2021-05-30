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Antalya’da taksi şoförüne kurşun yağdırdı

Antalya’da taksi şoförüne kurşun yağdırdı

Bindiği takside önce taksi içerisindeki kadınla tartışan şahıs, hızını alamayıp taksi şoförüne 4 el ateş etti. Taksi şoförü ise kurşuna yolda bulduğu duba ile karşılık verdi.