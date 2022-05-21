Taksisini temizlerken arkadan aracın çarptığı 62 yaşındaki Bircan Alp'in hayati tehlikesi bulunuyor. Çarpan sürücü ise gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde 62 yaşındaki Bircan Alp yolcuları bıraktıktan sonra durağa geri döndü. Alp, bir süre sonra aracını temizlemeye başladı.

Temizlik yaptığı sırada plakası öğrenilemeyen ve kadın sürücünün kullandığı araç, hızla Alp’in aracının arkasına çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç da taksici de savrularak sürüklendi. Kazayı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Ağır yaralı olan adama ilk müdahale sağlık çalışanları tarafından olay yerinde yapıldı. Daha sonra ise yakında bulunan bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavisine başlandı. Şahsın hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.

Antalya'da taksisini temizlerken arkadan çarptılar

Kadın sürücü gözaltına alındı

Kadın sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Sürücünün karakolda işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



İHA'nın haberine göre, kazanın meydana geldiği taksi durağında sessizlik hakim oldu. Kaza ile adeta şok geçiren diğer sürücüler ise arkadaşlarının bir an önce iyileşerek aralarına dönmelerini bekliyor.