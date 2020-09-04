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    Antalya'da tankerle çarpışan ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı

    Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol temizliğin ardından yeniden açıldı.
    • AA
    • 04.09.2020 - 15:18
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    Antalya'da tankerle çarpışan ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı

    Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Beyrebucak Mahallesi D-400 kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 07 A 59530 plakalı polis aracı ile 44 AAF 361 plakalı tanker çarpıştı.

    Kazada, polis memurları İ.K. ve A.A. yaralandı.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    112 Acil Servis ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza nedeniyle kontrollü trafiğe kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

    Antalya da tankerle çarpışan ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı #1

    Antalya da tankerle çarpışan ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı #2

    Antalya da tankerle çarpışan ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı #3

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