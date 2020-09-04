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- Antalya'da tankerle çarpışan ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı
Antalya'da tankerle çarpışan ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı
Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol temizliğin ardından yeniden açıldı.
- AA
- 04.09.2020 - 15:18
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Beyrebucak Mahallesi D-400 kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 07 A 59530 plakalı polis aracı ile 44 AAF 361 plakalı tanker çarpıştı.
Kazada, polis memurları İ.K. ve A.A. yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
112 Acil Servis ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kontrollü trafiğe kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.