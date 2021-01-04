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- Antalya'da Tanzanya uyruklu motosiklet sürücüsü kazada öldü
Antalya'da Tanzanya uyruklu motosiklet sürücüsü kazada öldü
Kontrolden çıkıp, refüje çarparak metrelerce sürüklenen motosiklet sürücünün yolun ortasında can verirken, kaskının başından fırladığı görüldü.
- DHA
- 04.01.2021 - 07:41
- Güncelleme : 04.01.2021 - 09:12
Antalya’nın Döşemealtı ilçesi TOKİ Konutları'ndan Yeniköy Mahallesi yönüne giden Tanzanya uyruklu Faisal Haji Ömer’in kullandığı 07 MA 6739 plakalı motosiklet, Yeniköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Oska Siteleri önünde kontrolden çıkıp, refüje çarparak metrelerce sürüklendi.
YOLUN ORTASINDA CAN VERDİ
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Faisal Haji Ömer’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
KASKI BAŞINDAN FIRLADI
Ömer’in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan Ömer’in, kaza sırasında kaskının başından fırladığı görüldü.