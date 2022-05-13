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- Antalya'da tapu kavgası: Taş ve sopalar havada uçuştu
Antalya'da tapu kavgası: Taş ve sopalar havada uçuştu
- 13.05.2022 - 14:27
- Güncelleme : 13.05.2022 - 14:57
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, tapu anlaşmazlığı yaşayan gruplar arasında meydan savaşı çıktı.
Tahılpazarı Mahallesi'nde bir binanın tapusu yüzünden anlaşmazlık yaşayan iki grup arasında ilk olarak sözlü münakaşa yaşandı.
Giderek alevlenen tartışmada nabızlar yükselince, gruplar birbirine saldırmaya başladı.
Saldırıda 10 kişi yaralandı
Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgada 10’a yakın kişi vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.
Antalya'da tapu kavgası: Taş ve sopalar havada uçuştu
Polis, tarafları zor ayırdı
İHA'nın aktarımına göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokağı araç trafiğine kapatan polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekti.
Saldırgan 8 kişi gözaltında
Takviye ekiplerin gelmesiyle kavga son bulurken, yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına alıp polis merkezine götürdü.