Muratpaşa ilçesinde binanın tapusu yüzünden tartışmaya başlayan gruplar, taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Yaşanan dehşet kavgada 10 kişi yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, tapu anlaşmazlığı yaşayan gruplar arasında meydan savaşı çıktı.

Tahılpazarı Mahallesi'nde bir binanın tapusu yüzünden anlaşmazlık yaşayan iki grup arasında ilk olarak sözlü münakaşa yaşandı.

Giderek alevlenen tartışmada nabızlar yükselince, gruplar birbirine saldırmaya başladı.

Saldırıda 10 kişi yaralandı

Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgada 10’a yakın kişi vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Antalya'da tapu kavgası: Taş ve sopalar havada uçuştu



Polis, tarafları zor ayırdı

İHA'nın aktarımına göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokağı araç trafiğine kapatan polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekti.

Saldırgan 8 kişi gözaltında

Takviye ekiplerin gelmesiyle kavga son bulurken, yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına alıp polis merkezine götürdü.