Antalya'da piromani hastası tarihi binayı yaktı

Polisin güvenlik kameralarından tespit ettiği şüphelinin, yangın çıkardıktan sonra izlemesinin altından piromani hastalığı çıktı.

Antalya'nın Kaleiçi bölgesindeki tarihi ahşap binada yangın çıktı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan Mahallesi Hamam Sokak'ta alev alev yanan binanın çevresindeki otel ve restoranların yoğunluğu, büyük panik yarattı.

HORTUMLARLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Pazar günü 16.00 sularında çıkan yangını farkeden işletme sahipleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Dar sokaklardan geçemeyen itfaiyenin olay yerine geç kaldığını fark eden işletme sahipleri, yangına hortumlarla müdahale etmeye çalıştı.

Antalya'da piromani hastası tarihi binayı yakt ViDEO

Güçlüklerle olay yerine ulaşan itfaiye, yangını kontrol altına aldı.

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında yangının nedenini araştırmak için çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

HEM YAKTI HEM İZLEDİ

Yapılan inceleme sonucunda yangını çıkardığı tespit edilen şüpheli Serdar Urgan'ın, binaya girdikten kısa bir süre sonra çıktığı ve binadan yükselen dumanları izlediği görüldü.

"YAKMADAN DURAMIYORUM"

Polis ekiplerince gözaltına alınan Urgan'ın, yangın çıkarmak suçundan 10 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Polise ifade veren Urgan'ın, "Yakmadan duramıyorum. Ne yapayım?" sözleri dikkat çekti.

Adliyeye sevk edilen Urgan'ın, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.

YANGIN ÇIKARMAK HASTALIK MI?

Yangın çıkarmanın ruhsal bir rahatsızlık semptomu olduğu belirten Psikiyatrist Uzm. Dr. Tahsin Etli, bu hastalığın "Piromani" olarak adlandırılan "dürtü kontrol bozuluğu"ndan kaynaklandığını belirtti.

PİROMANİ HASTALARI YANGIN ÇIKARMAKTAN HAZ ALIYOR

Halk arasında "yangın çıkarma hastalığı" olarak bilinen rahatsızlıkla ilgili Psikiyatrist Uzm. Dr. Tahsin Etli, "Piromani hastalığı oldukça ciddi bir rahatsızlık ve kişilerde yangın çıkarma isteği uyandırır. Bu durum, birçok kez istekli ve bilinçli şekilde yangın çıkarma durumu olarak açıklanabiliyor. Genellikle merak ve ilgi, yangın çıkarmaya neden oluyor. Piromani hastalığı kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülüyor. Piromani hastası olan kişiler yangın çıkarmaya istek duyar ve genellikle yangın çıkardıktan sonra mutlu olup haz duyarlar. Sonrasında üzüntü ya da pişmanlık duymazlar. Piromani hastaları agresiftir ve sürekli bir baskı altında hissettikleri için bu onların yangın çıkarma dürtüsünü tetikler." ifadelerini kullandı.





















